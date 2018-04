Departamento de propinas pagou milícia

No depoimento à Justiça Eleitoral, nesta quarta-feira, 1.º, em Curitiba, o ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht negou que o Departamento de Obras Estruturadas da empreiteira tivesse como principal objetivo pagar propinas a políticos e agentes públicos, como afirma a força-tarefa da Operação Lava Jato.

Segundo o empresário preso, o setor conhecido hoje como “departamento de propinas” foi criado para o pagamento de resgates de funcionários da empreiteira sequestrados em países atingidos por conflitos armados ou grande violência urbana. O setor também seria usado para drenar recursos de caixa 2 a milícias e grupos armados destes países.

De acordo com relatos, o empresário disse só ter descoberto que o departamento era usado para pagar propinas a políticos no Brasil depois da deflagração da Operação Lava Jato. Entre os locais que têm ou tiveram conflitos nos quais a Odebrecht tem contratos estão Colômbia, Venezuela, Guatemala, Angola, Moçambique e Gana, além de países no Oriente Médio.