Departamento de DST-Aids tem novo diretor

Mesquita assume o cargo em meio a uma crise deflagrada há três semanas, com a divulgação de uma campanha de prevenção voltada para prostitutas. Uma das peças trazia um cartaz com os dizeres: "Sou feliz sendo prostituta".

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diante da divulgação, mandou retirar a campanha de circulação, exonerou o então diretor Dirceu Greco do cargo. No dia seguinte, dois dos auxiliares saíram, em solidariedade. Nesta semana, numa mensagem, Greco agradeceu a "posição unânime de repúdio às posições equivocadas e conservadoras da direção do ministério."