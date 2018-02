Denúncias viram principal tema dos discursos no Senado A sessão do plenário do Senado hoje está sendo marcada pelos pronunciamentos de vários parlamentares com relação às últimas denúncias feitas pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre os atos secretos do Senado, que teriam envolvido 37 senadores. O senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) criticou a imprensa de que a publicação não fez distinção entre beneficiados e prejudicados pelos atos secretos. A crítica foi acompanhada por vários outros senadores.