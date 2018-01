Denúncias reforçam importância de reforma, diz Padilha

De acordo com Padilha, o debate da reforma cabe ao Congresso e o Executivo já fez sua parte ao encaminhar propostas para serem debatidas na Casa. "Eu acho que o Congresso Nacional tem todas as condições de chamar pra si o debate da reforma política. O governo do presidente Lula já encaminhou propostas, sugestões para esse debate. Esse é um tema muito forte e de prerrogativa do Congresso Nacional. O executivo tem a preocupação de sugerir temas de debate, mas sem querer ultrapassar a prerrogativa do Congresso", disse.

O ministro afirmou ainda que tem abordado o tema com os líderes das bancadas e com o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), e que Congresso e partidos parecem motivados a priorizar a reforma política. "Temos duas semanas só no Congresso (esse ano). Esse pode ser o grande tema dos partidos políticos no Congresso Nacional quando retomarem a legislatura no ano que vem".

Segundo o senador Aloizio Mercadante (PT-SP), uma reforma política profunda que criasse financiamentos públicos exclusivos às campanhas eleitorais "reduziria substancialmente" casos de corrupção como os investigados no Distrito Federal. "Claramente é o tipo de envolvimento que não é só da política. Tem gente roubando, na minha visão e para isso precisa investigação e cadeia. Agora há uma motivação política em vários casos, que é o caixa dois, é o financiamento de campanha, e isso nós podemos resolver pelo menos uma parte relevante se fizermos uma reforma política", disse o senador.