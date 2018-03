Denúncias envolvendo Cachoeira e parlamentares são graves, diz Marco Maia

SÃO PAULO - O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), disse nesta segunda-feira, 2, que está acompanhando com atenção as denúncias envolvendo o estreito relacionamento entre parlamentares e o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Para o deputado, as denúncias são graves e merecem uma investigação no Judiciário e na Câmara. "Todas as denúncias que estão envolvendo este caso são muito graves, elas dão conta de um envolvimento não adequado entre senadores e deputados que tinham um relacionamento com o cidadão chamado Carlos Cachoeira", disse, complementando: "São denúncias graves que chocam a todos e que vão precisar ser investigadas no âmbito judiciário e no âmbito da Câmara."

O parlamentar, que participou na manhã desta segunda de evento sobre agenda legislativa, promovido pela Fecomércio de São Paulo, disse também que aguarda análise técnica e as informações solicitas à Procuradoria Geral da República (PGR) para tomar uma decisão sobre a abertura de uma CPI para investigar o caso. "Tem casos que nem vão precisar de CPI, vão direto para o Conselho de Ética, mas vai depender das informações (da PGR)". O parlamentar argumentou que ainda não tem uma opinião pessoal sobre abertura de CPI. Indagado sobre um possível envolvimento do deputado petista Rubens Otoni (GO) com Cachoeira, Maia argumentou que as denúncias sobre o colega do PT não são novas e que já foram discutidas pelo partido em Goiás, desde 2004. "O deputado não aparece em nenhuma situação de investigação da Polícia Federal, tanto no âmbito anterior como nesta operação".