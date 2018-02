Denúncias de corrupção nos Transportes já derrubam 16

Entre as demissões oficializadas hoje está a de Eduardo Lopes, funcionário do Ministério dos Transportes, conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo na sua edição desta quarta-feira. Os demais são os funcionários da estatal Valec Cleilson Gadelha Queiroz, gerente de licitações e contratos, e Pedro Ivan Guimarães, assessor da estatal.

Ontem, foram demitidos quatro funcionários do ministério e dois do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O objetivo imediato do Palácio do Planalto com as demissões é minar um suposto esquema de desvios, montado ao longo de anos, que teria ligações próximas a dirigentes do PR. Funcionários do departamento em outros Estados também devem ser exonerados nos próximos dias. São previstas ainda as demissões do diretor-geral do Dnit, Luiz Antonio Pagot, e do diretor de Infraestrutura Rodoviária do Dnit, o petista Hideraldo Luiz Caron.