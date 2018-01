Denúncias contra Temer 'são graves', diz Doria

BRASÍLIA - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), avaliou nesta quarta-feira, 28, que as denúncias contra o presidente Michel Temer são "graves", mas ponderou que o Diretório Nacional do partido deve se reunir "oportunamente" para analisar o caso.

O prefeito declarou que somente o Judiciário deve decidir sobre a culpabilidade ou não de Temer, alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. Há expectativa de que o presidente também seja denunciado pelos crimes de obstrução de Justiça e organização criminosa.

"Não se pode estabelecer culpabilidade antes que ela exista, nem estabelecer juízo que não cabe a nós, nem à opinião pública, nem ao Poder Executivo, tampouco aos jornalistas, mas, sim, ao Judiciário. O Judiciário que deve tomar essa decisão", afirmou Doria durante visita ao Congresso Nacional.

Ao ser questionado sobre a atitude do presidente de atacar a PGR durante pronunciamento feito nesta terça-feira, 27, Doria respondeu que é preciso garantir o direito de defesa do presidente.

O tucano possui uma agenda extensa de compromissos em Brasília nesta quarta. Desde cedo, já esteve reunido com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), parlamentares e empresários.

Candidatura. Em almoço com empresários de Brasília, Doria afirmou que o povo decidirá quem será o representante do partido na eleição de 2018. Ele disse que não se apresenta como candidato para o pleito porque "deve lealdade" ao governador Geraldo Alckmin (SP) e "não fará nada para atropelá-lo" ou colocá-lo "em situação de constrangimento".

Doria ponderou que no futuro a legenda definirá o seu candidato "sem ressentimentos, sem machucaduras, sem mágoas e de forma natural". "Quem toma a decisão para uma candidatura dos bons partidos não são os candidatos nem os partidos. É o povo", afirmou, citando fala do próprio Alckmin e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

As declarações ocorreram em evento organizado pelas seções do Distrito Federal da Fecomércio e do Lide, fundada pelo tucano. Durante o discurso, o prefeito de São Paulo também voltou a criticar o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele defendeu que o petista dispute as eleições do ano que vem para ser derrotado e "enterrado".

O tucano disse não temer os índices de popularidade de Lula, lembrando que, na disputada pela prefeitura de São Paulo, no ano passado, derrotou o candidato do petista, Fernando Haddad. "Evidentemente que Lula não é o Haddad, mas não temos que ter medo do Lula. Já defendi e continuo a defender que o Lula deve ser candidato nas eleições. Deve disputar as eleições, sim, e perder as eleições. Para não criarmos um mártir e a vitimização que pode eternizar a figura de um mito que não é mito", disse Doria.

Ele destacou que o fato de Lula disputar as eleições "não vai isentá-lo das penas que ele deverá receber, provavelmente fruto dos cinco indiciamentos que já tem". "Ao perder a eleição, e assim será, Deus é grande e o povo brasileiro também, vamos enterrar o mito, vamos enterrar o Lula e vai ficar o Luiz Inácio", disse o prefeito de São Paulo encerrando a palestra.