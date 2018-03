Denunciados recebem medalha em Assembleia de MG A Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu hoje uma cerimônia para entregar a Medalha do Mérito Legislativo a diversas pessoas denunciadas por uma série de irregularidades. Entre os homenageados estão, por exemplo, o deputado federal cassado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, réu no processo do mensalão, e o ex-senador Wellington Salgado (PMDB-MG), denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por sonegação fiscal, representando o Centro Universitário do Triângulo (Unitri), de sua propriedade.