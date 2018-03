Denúncia sobre vice de Arruda indica sumiço de papéis

Ontem, o Estado revelou que, há três semanas, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com cinco ações na Justiça cobrando R$ 27 milhões do Grupo Paulo Octávio e de ex-diretores do Funcef por prejuízos que teriam causado na construção do Brasília Shopping, inaugurado nos anos 90. Em outubro de 2009, o Grupo Paulo Octávio admitiu que o Funcef - com 105 mil associados no País - repassou mais dinheiro do que deveria ao projeto.

Uma suposta proposta do Grupo Paulo Octávio por escrito permitiu que o fundo aumentasse de 20% para 50% sua participação - que dura até hoje - no Brasília Shopping, situado em zona nobre da capital federal. Esse documento, no entanto, não foi apresentado aos investigadores, apesar das solicitações. Em cima dessa proposta, os diretores do Funcef autorizaram o aumento da participação no empreendimento.

A investigação não localizou também o documento oficial que autorizou o repasse de R$ 1 milhão do Funcef a título de "antecipação de obra". O nome do vice-governador aparece na investigação da Polícia Federal (PF) sobre o esquema de corrupção no governo de José Roberto Arruda (sem partido) - chamado de "mensalão do DEM", mas ele tem sido poupado pelo Democratas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.