Denúncia envolvendo servidor deve ir para a PF, diz MPF

A procuradora-chefe substituta da Procuradoria da República em São Paulo Thaméa Danelon Valiengo determinou também a instauração de um procedimento no MPF para apuração do ato de improbidade administrativa.

Ontem o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, determinou a abertura de um processo de investigação interno para apurar a conduta do servidor do órgão Iuri Conrado Posse Ribeiro, preso pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo. Iuri Ribeiro foi preso em flagrante ao tentar extorquir uma empresa de geração de energia elétrica que atua na região norte do País. "A instituição tem muito a lamentar. É um caso que arranha a imagem da Aneel", disse Rufino.

O servidor é concursado, trabalha na sede da Aneel em Brasília e é especialista em Regulação. O fiscal teria proposto aos donos da companhia a falsificação de metas de qualidade da Aneel, que, se atingidas, gerariam um bônus. Iuri teria cobrado R$ 4 milhões pelo golpe. Os donos da empresa denunciaram o caso à polícia e o servidor foi preso em flagrante no momento em que recebia uma mala com R$ 400 mil em notas falsificadas. (Colaborou Anne Warth)