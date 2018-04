Denúncia é ''bobagem'', diz presidente de TJ "É uma grande bobagem que vai terminar em arquivamento", disse o novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Mariano Travassos, que tomou posse no sábado à noite, sobre processo administrativo que corre contra ele no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Travassos, dois desembargadores e sete juízes são suspeitos de pagamentos irregulares a magistrados e operação indevida de socorro financeiro a maçonaria. As informações são do Consultor Jurídico.