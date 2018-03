Denúncia de revista é fantasiosa, diz Força Sindical A assessoria do presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), afirmou, em nota enviada ao Estado de S. Paulo, que a reportagem da revista IstoÉ, denunciando a existência no Ministério do Trabalho e Emprego de um esquema de cobrança de propinas de sindicatos, repassadas à central sindical, é uma "história fantasiosa" e que "revela uma implacável perseguição política e uma tentativa de criminalizar o movimento sindical".