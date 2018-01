Denúncia de fraude do ponto eletrônico será investigada O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), determinou a criação de uma comissão de sindicância para investigar as denúncias de que servidores da Casa estariam fraudando o registro eletrônico de frequência. O colegiado terá 30 dias para analisar os fatos e definir a punição dos envolvidos.