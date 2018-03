Denúncia de espionagem é 'supresa negativa', diz Raupp

Nesta segunda, o jornal "O Globo" noticiou que documentos secretos informam a presença de uma base de espionagem por satélite dos Estados Unidos no Brasil. A reportagem assegura que equipes de duas agências americanas de inteligência atuaram em conjunto pra coletar dados, em Brasília.

"É uma coisa que não dá para imaginar. Como é em Brasília, talvez o foco seja político. Ainda não conheço detalhes, mas surpreende de maneira negativa", afirmou.

Segundo Raupp, o ministério deve procurar as empresas sediadas no País, como Google e Facebook, juntamente com o Ministério das Comunicações. "Vamos buscar essas empresas. Isso é função do ministro das comunicações. Ainda não conversei com o Paulo Bernardo, mas estamos acertados para fazer uma ação comum, para já. Vamos ver como podemos garantir mais segurança, criando banco de dados nacionais que nós tenhamos mais controle. Instituições responsáveis por armazenamento e que a gente administre e proteja."