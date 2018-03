Dentro ou fora, presidente viajou 49% do ano passado Em ano de eleições municipais, o presidente Lula prometeu e cumpriu: percorreu todo o País para ajudar candidatos a prefeito da base aliada. De 1.º de janeiro até 31 de dezembro de 2008, ele fez 83 viagens nacionais, que totalizaram 103 dias. Se forem somadas as agendas interna e externa do presidente, ele viajou em 180 dias - 49% do ano passado. A presença no palanque dos ex-ministros Marta Suplicy, em São Paulo, e Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo, reforçou a estatística. Teve, ainda, muitos atos oficiais. Em fevereiro foi a Oiapoque (AP), no extremo Norte. No Sul, por pouco, não chegou ao Chuí. A cidade mais extrema foi Rio Grande (RS).