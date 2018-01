Dengue está controlada na região de Ribeirão Preto Ao contrário do início do ano passado, a região de Ribeirão Preto não tem apresentado casos de dengue. Aliás, os últimos dois casos do ano passado - um em Jaboticabal e outro em São Carlos - foram divulgados em 21 de dezembro pela Superintendência do Controle de Endemias (Sucen). "Está um ´silêncio´, mas o número de casos suspeitos é grande, com a chegada do verão, e temos de continuar o trabalho rotineiro de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti", diz o diretor regional da Sucen, em Ribeirão Preto, Maurício Botti. Na última análise, 55 casos foram negativos. Em 2001, a região teve 15.874 casos positivos em 71 municípios, sendo quatro de dengue hemorrágica - um com morte, em Jardinópolis. Segundo Botti, após a alarmante situação dos primeiros meses de 2001, os governos estadual e federal intensificaram as ações de combates ao vetor da dengue. A Sucen fez uma assessoria técnica nos municípios e, em Barretos, que teve uma incidência preocupante, o órgão assumiu o controle do combate à doença. Várias cidades foram priorizadas no trabalho rotineiro, como as grandes Ribeirão Preto (por ser um pólo com atividades econômicas) e Franca, Jardinópolis (maior incidência da região) e Borborema (maior índice se comparado ao número de habitantes). Dos 15.874 casos positivos de 2001, as maiores incidências de dengue ocorreram nas seguintes cidades: Ribeirão Preto (3.225), Barretos (3.041), Jardinópolis (2.065), Guaíra (1.037), Sertãozinho (826), Olímpia (806), Bebedouro (554), Pontal (527), Colina (499) e Borborema (481). O aumento foi significativo, pois, em 2000, foram registrados 529 casos em 26 cidades: Ribeirão Preto (200), Barretos (109) e Cravinhos (50).