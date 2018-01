Denatran começa a implantar compensação de multas O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) quer colocar em funcionamento o Registro e a Câmara Nacional de Compensação de Multas Interestaduais (Renacom) em duas semanas. Inicialmente, devem participar do sistema os três estados da Região Sul, que já mantêm convênios para troca de informações sobre infrações cometidas em seus territórios. Mesmo sem definir um prazo para todo o País estar integrado, o coordenador geral de informatização e estatística do Denatran, Cesar Ribeiro, disse que é possível incluir dois Estados por semana no convênio de compensação. A exemplo do que fez hoje, quando se reuniu com os diretores de Detrans do Sul, Ribeiro vai percorrer o País detalhando o funcionamento do sistema. Amanhã ele estará em Belo Horizonte e depois, em Salvador. Prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a implantação do Renacom foi definida em 20 de dezembro passado, na portaria 57 do Denatran. O sistema de compensação vai permitir que um motorista seja autuado fora de seu Estado de origem e, conforme Ribeiro, evitará a impunidade e corrigirá distorções. Aproveitando-se da brecha existente até agora, muitos proprietários registram seus carros em outras unidades da federação, ficando livres de sanções caso desrespeitem as regras do trânsito na cidade onde moram. O Denatram estima que situações como essa, somadas às infrações cometidas em viagens, evitam a emissão de 100 mil a 200 mil multas a cada ano. No País, segundo Ribeiro, são registradas em torno de 700 mil multas ao ano. Quando o Renacom estiver funcionando, qualquer órgão habilitado - como a Polícia Rodoviária Federal, departamentos de estradas e rodagem, Detrans e municípios - pode autuar motoristas de qualquer origem em todo o País. Os dados serão enviados ao Denatran e redistribuídos a cada Detran estadual, para o lançamento nos registros no automóvel e na carteira de habilitação do motorista. O valor da multa - que pode ser paga em qualquer banco - será encaminhado ao Banco do Brasil para redistribuição, conforme porcentuais prestabelecidos, ao órgão autuador, ao Detran e ao Denatran.