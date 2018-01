Demóstenes volta a defender expulsão sumária de Arruda O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) voltou a defender hoje a expulsão sumária do governador do Distrito Federal (DF), José Roberto Arruda, do partido, por acusação de envolvimento em esquema de corrupção. Demóstenes antecipou que essa será a decisão do DEM, em reunião marcada para amanhã.