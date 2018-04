Demóstenes protocola pedido de expulsão de Paulo Octávio

Um dos principais defensores da expulsão do governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, do DEM, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Demóstenes Torres (DEM-GO), protocola ainda nesta terça-feira, 23, na direção nacional do partido o pedido de desligamento do vice de José Roberto Arruda. Demóstenes, que tem o apoio do deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), defende também a dissolução do diretório regional do partido.

A reunião de Executiva Nacional para debater a abertura do processo de expulsão está marcada para as 13h30 desta quarta-feira, 24. O líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), já disse que tanto a expulsão de Paulo Octávio quanto a dissolução do diretório regional são "pontos pacíficos" entre a cúpula partidária.

Na semana passada, José Agripino se reuniu com o governador em exercício para tentar convencê-lo a se desfiliar do DEM antes da abertura do processo de expulsão. Segundo o parlamentar, Paulo Octávio ouviu as argumentações e disse apenas que iria refletir sobre o assunto.

Com informações da Agência Brasil