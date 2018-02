Demóstenes pede demissão de Agaciel e PF no caso O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) entregou no começo da tarde, na presidência do Senado, um pedido de abertura de processo administrativo disciplinar para que ex-diretor-geral da Casa Agaciel Maia seja demitido do serviço público. Demóstenes também encaminhou pedido para que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem o ex-diretor por crime de improbidade administrativa.