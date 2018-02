Demóstenes chega a sessão que julgará sua cassação

A sessão está marcada para começar às 10h. No rito dos trabalhos definidos ontem pelos líderes partidários, falarão os relatores do Conselho de Ética, Humberto Costa (PT-PE), e da Comissão de Constituição e Justiça , Pedro Taques (PDT-MT). O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), falará como representante do partido que questionou o decoro de Demóstenes.

Os líderes partidários e parlamentares poderão se pronunciar, se quiser. Em seguida, Demóstenes deverá apresentar a sua defesa por até 30 minutos. A partir daí será realizada a votação secreta, cujo resultado será divulgado em painel eletrônico.

Se o mandato de Demostenes for cassado, ele só poderá se candidatar em 2027.