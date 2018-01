'Demorou, mas chefe da quadrilha caiu', diz Rubens Bueno sobre condenação

A decisão do juiz federal Sérgio Moro de condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro foi elogiada nesta quarta-feira, 12, pelos deputados Rubens Bueno (PPS-PR) e Júlio Delgado (PSB-MG), ambos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A condenação de Moro foi a primeira imposta ao ex-presidente na Operação Lava Jato.

"Demorou, mas finalmente o chefe da quadrilha caiu. Essa é uma notícia que esperávamos desde os tempos do mensalão, quando Lula conseguiu escapar das garras da Justiça. Trata-se de uma condenação que terá forte impacto no cenário político atual e nas articulações para as eleições presidenciais de 2018", afirmou Rubens Bueno em nota enviada à imprensa.

Para o parlamentar, "um por um os corruptos que se instalaram no centro do poder vão caindo". "O fato de poderosos começarem a ser condenados por seus crimes anima a sociedade que passa a participar mais diretamente do debate político e da fiscalização dos atos de seus representantes", comentou Rubens Bueno.

Para o deputado Júlio Delgado, a decisão de Moro já era esperada. "Eu não acho que teve perseguição política nem lá (na decisão de Moro sobre Lula), nem aqui (na discussão da CCJ sobre a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer)", disse Delgado ao Broadcast Político/Estadão.

"A gente tem de distinguir o juiz que quer investigar, a Justiça que quer investigar os malfeitos na gestão PT-PMDB que ocorreram durante os governos Lula, Dilma e agora Temer. Está na hora de passar o Brasil a limpo. O partido que tenha cometido malfeitos tem de ser responsável pelos seus atos", completou Delgado.