Demora do Judiciário livra deputados de punição A notória demora do Poder Judiciário para julgar processos, e a falta do ministro Eros Grau na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal (STF) beneficiaram os deputados federais paranaenses Alceni Guerra (DEM) e Fernando Lúcio Giacobo (PR), acusados de fraude em licitação no município de Pato Branco (PR).