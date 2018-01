Democratas não vê motivo para punição de Paulo Octávio

Os indícios reunidos até o momento pela Polícia Federal (PF) contra o vice-governador do Distrito Federal, Paulo Octávio (DEM), são considerados insuficientes por parlamentares da legenda e por advogados para que o partido cogite a sua expulsão. Paulo Octávio não foi filmado recebendo dinheiro das mãos de Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo José Roberto Arruda, apontado como operador do "mensalão do DEM". O vice-governador disse ao partido que não há nenhum vídeo que o comprometa.

Veja Também

Leia tudo o que foi publicado sobre o mensalão no DF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JOÃO BOSCO acompanhe o caso; veja vídeos, oração da propina e mais

Entenda as acusações contra o governador do Distrito Federal

Leia o inquérito da Operação Caixa de Pandora

José Arruda fez edital para comprar 120 mil panetones no dia da ação da Polícia Federal

DEM não vê motivo para punição de Paulo Octávio

CNJ apura ligação entre Arruda e desembargadores

Mesmo nos encontros com Marcelo Carvalho, diretor Grupo Paulo Octávio, quando Barbosa teria entregue a parte que cabia ao vice-governador no recolhimento de propinas, os recursos não são mostrados, como ocorre em outras filmagens. Nos diálogos gravados com autorização judicial, cabe sempre a Barbosa apontar Paulo Octávio como envolvido no esquema. Foi também o próprio Barbosa quem escreveu o documento que embasa a suspeita de financiamento via caixa 2 da campanha de Paulo Octávio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.