Democracia é divergência, não é inimizade, diz Lula sobre ACM

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota à imprensa nesta sexta-feira, 20, reproduzindo declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a propósito da morte do senador Antônio Carlos Magalhães. Na nota, o presidente diz: "Quero manifestar meus sentimentos à família, aos amigos e correligionários do senador Antônio Carlos Magalhães. O Brasil sabe que estivemos muitas vezes em campos opostos na política, mas tenho para mim que a verdadeira democracia é feita de divergências, não de inimizades." ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho.