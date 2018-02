Demitidos mais 3 assessores de pasta dos Transportes

Reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra o envolvimento de Rocha num atestado que ajudou na contratação de uma empresa de fachada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) por R$ 18,9 milhões. Apadrinhado de Valdemar, Rocha presidiu até o ano passado o Grupo Executivo criado para cuidar do passivo do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) que foi extinto no ano passado. Até ontem, era assessor para assuntos administrativos na pasta.

Darcy Michiles é filiado ao PR e era Secretário de Fomento para Ações de Transportes do Ministério dos Transportes e ligado a Alfredo Nascimento no Amazonas. Assim como Estevam Pedrosa, um dos principais assessores do ex-ministro na pasta.