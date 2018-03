Demissão de Greco provoca saída de diretores-adjuntos Numa reação à exoneração, ontem (4), do infectologista Dirceu Greco da direção do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, os diretores-adjuntos do órgão, Eduardo Barbosa e Rui Burgo, pediram demissão na manhã desta quarta-feira (5). A crise no programa, que durante anos foi reconhecido internacionalmente pela sua qualidade, foi deflagrada ontem (4) com a suspensão, determinada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de uma campanha para combater o preconceito às profissionais do sexo.