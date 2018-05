Demissão de ex-namorado de neta de Sarney é publicada

O Diário Oficial da União traz nesta quarta-feira, 30, a exoneração de Henrique Dias Bernardes do cargo de Assistente Parlamentar. Ele foi namorado de Maria Beatriz, neta do presidente da Casa, senador José Sarney (PMDB-AP). Henrique foi nomeado em 2008, por ato secreto do Senado e chegou a ter sua nomeação legalizada, no final de agosto passado. A exoneração, segundo ato publicado nesta quarta, foi "a pedido".

