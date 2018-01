Demarcação deve ser julgada em dezembro O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, deverá ser retomado em dezembro. A informação foi dada pelo governador José de Anchieta Júnior, que se reuniu esta semana com o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. Anchieta ressaltou que eventual adiamento da decisão para 2009 poderia fazer ressurgir o clima hostil entre índios e arrozeiros.