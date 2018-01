DEM votará destino de Arruda na próxima semana O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), garantiu que o partido não vai "empurrar" a decisão sobre o destino político do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, para além do dia 10. Esta é a data marcada pelo DEM para a votação do relatório no processo interno aberto pelo partido que vai definir pela absolvição ou expulsão de Arruda.