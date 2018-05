DEM vai obstruir votações para instalar CPI da Petrobras O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE), afirmou que seu partido vai obstruir as votações na Casa em defesa da instalação de uma CPI para investigar as denúncias contra a Petrobras. O alvo da iniciativa é impedir a aprovação de Medidas Provisórias que trancam a pauta, entre elas a que estende o Regime Diferenciado de Contratações para obras de construção de presídios.