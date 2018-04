DEM vai entrar com ação contra Lula no TSE

O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ) anunciou nesta quinta-feira, 12, que o partido vai formalizar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma ação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva , por entender que ele antecipa a campanha eleitoral com medidas como os benefícios fiscais, anunciados durante encontro com mais de 4 mil prefeitos, organizado pelo Governo Federal, na última terça-feira. Veja também: Galeria: veja fotos do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas Medidas de Lula para repactuar dívidas de prefeituras A ação será protocolada na segunda ou terça-feira e o texto final está a cargo do deputado Roberto Magalhães (PE). "O abuso desta semana ultrapassou todos os limites. O governo vem usando a máquina pública em campanha e o presidente Lula já mostrou que não tem apreço pelas leis. O governo está de forma clara tentando tornar a ministra Dilma Rousseff conhecida, justamente num momento de crise, em que as pessoas estão perdendo seus empregos", afirmou Maia. Segundo o deputado, o DEM pedirá à Justiça Eleitoral que deixe claro quais são os limites dos governantes no período pré-eleitoral.