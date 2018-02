DEM vai ao Supremo contra MP da TV Pública O DEM anunciou ontem que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a criação da TV pública por meio de medida provisória. Segundo nota divulgada, a criação da emissora não atende aos princípios da urgência e relevância exigidos para que o governo use a MP. Para o DEM, a medida repactua "de forma unilateral e inconstitucional, contrato do governo com a Fundação Roquete Pinto."