DEM tenta reaver vaga de suplente O DEM recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar reaver o mandato do deputado Jairo Carneiro (PP-BA). O partido alega que uma semana antes de assumir a cadeira na Câmara em agosto, o então suplente pelo DEM se mudou para o PP sem apresentar justificativa, desrespeitando resolução do TSE. O DEM pede que a corte determine a perda do mandato de Carneiro e a posse de suplente filiado ao partido.