DEM tenta barrar no STF votação sobre regra de licitação

O líder do DEM questiona a inclusão do novo sistema de licitação, denominado Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), pela relatora da MP, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), em um texto do governo que trata de assunto totalmente diferente.

"Que o governo respeite os trâmites da Casa. Se quer alterar alguma lei, que envie uma proposta específica para o tema. Esses contrabandos em MPs são inadmissíveis", disse ACM Neto, argumentando que a manobra viola o processo legislativo constitucional. O líder pediu formalmente, por meio de uma questão de ordem, ao presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), que negasse a inclusão do RDC na MP, mas não obteve resposta.

ACM Neto argumenta no mandado de segurança protocolado no STF que a medida provisória somente "pode receber emendas que guardem pertinência temática com seu objeto inicial, ainda mais quando trata de matéria de iniciativa legislativa privativa do Executivo", como na MP 521 que se refere a vantagens pecuniárias de servidores e empregados públicos.

Na ação, o líder do DEM pede também que a Justiça determine ao presidente da Câmara que não aceite emendas à MP, mesmo que seja pela relatora, que forem distintas do assunto original tratado pela presidente da República. Decisão do ex-presidente da Câmara Michel Temer (PMDB-SP) veda emendas à MP de matéria estranha ao tema principal do texto original, mas exclui o relator dessa proibição.