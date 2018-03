DEM sinaliza apoio a PSDB em São Paulo

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e pré-candidato do DEM à Prefeitura de São Paulo Rodrigo Garcia (DEM) negou nesta terça-feira, 1, que haja qualquer negociação com o PMDB para que ele saia candidato a vice na chapa do deputado federal Gabriel Chalita (PMDB). Em entrevista à TV Estadão, Garcia avaliou que o cenário de disputa paulistana ainda não está totalmente definido mas, caso haja a necessidade de abrir mão de sua candidatura em prol da de José Serra (PSDB), a chapa seria composta pela parceria PSDB e DEM.

Ao comentar que o período de decisão ainda está longe de chegar, Garcia afirmou que sua candidatura é consenso tanto no DEM nacional, como no estadual. Para ele, essa movimentação em torno da candidatura de Serra pode mudar o contexto, mas ele defende aliança com o governador Geraldo Alckmin. “Minha participação (na eleição) se dá como simbolismo dessa aliança (PSDB e DEM)”, pontuou.

Em entrevista ao Estado, o presidente municipal do DEM, Alexandre de Moraes, destacou que o projeto nacional do DEM é ter candidaturas próprias em 2012 para fortalecer o partido e então lançar um candidato próprio na disputa presidencial de 2014. Embora a candidatura de Garcia vá ao encontro da estratégia democrata, Moraes disse não haver obstáculos para apoiar Gabriel Chalita (PMDB) e deixou claro que há espaço para alianças com o PSDB e, até mesmo, o PMDB. O DEM possui o quarto maior tempo de TV para a propaganda eleitoral, o que pode se transformar em atrativo para uma parceria.

Disputa interna. O ex-governador José Serra e o governador Geraldo Alckmin formam correntes diferentes dentro do PSDB. Enquanto Serra nega que tenha intenção de disputar a prefeitura em 2012, Alckmin chegou a dar apoio à candidatura do secretário Andrea Matarazzo. Atualmente o cenário da disputa se desenha em uma prévia, a ser realizada em janeiro.