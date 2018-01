DEM reúne dirigentes para discutir eleições municipais

SÃO PAULO - Os dirigentes nacionais, estaduais e municipais do DEM reúnem-se na manhã desta segunda-feira, 6, na capital paulista, em um evento que faz parte da estratégia do partido de aumentar a sua capilaridade em São Paulo nas eleições municipais deste ano. A solenidade, que conta também com a participação de pré-candidatos do DEM no Estado de São Paulo, tem como um dos principais objetivos reestruturar a legenda, sobretudo após a saída de nomes importantes da sigla, como o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que fundou o PSD.

O evento, denominado "Primeiro Seminário de Preparação de Candidatos", terá palestras do ex-prefeito do Rio de Janeiro Cesar Maia, do presidente da Fundação Liberdade e Cidadania, José Carlos Aleluia, e pronunciamento do presidente nacional da legenda, José Agripino Maia. Além dessas lideranças, marcam presença, ainda, o deputado federal ACM Neto, o ex-presidente da República Marco Maciel e o presidente municipal do DEM de São Paulo, Alexandre de Moraes, dentre outros.

A presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), é esperada para o final da manhã. Os tucanos negociam com os democratas uma composição em apoio ao candidato que o PSDB escolher para a sucessão à Prefeitura de São Paulo, nome que vai ser definido em prévias marcada para o mês de março.