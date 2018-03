DEM questionará no STF quebra de intervalo para DRU O DEM vai entrar hoje no Supremo Tribunal Federal (STF) com um mandado de segurança preventivo, na tentativa de evitar que a Câmara vote o segundo turno da proposta de emenda constitucional (PEC) que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU), ainda hoje, sem respeitar o prazo constitucional entre o primeiro e o segundo turnos.