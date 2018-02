DEM questiona lei da BA que cria órgão metropolitano O DEM ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, contra artigos de lei do Estado da Bahia que cria a denominada "Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador". O relator da ação é o ministro Celso de Mello.