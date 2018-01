DEM quer que TSE multe Luizianne A coligação do candidato derrotado a prefeito de Fortaleza (CE), ex-deputado Moroni Torgan (DEM), recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a prefeita reeleita Luizianne Lins (PT) seja multada por suposta propaganda irregular durante a campanha deste ano. De acordo com o pedido, o comitê de Luizianne teria afixado, em sua sede, uma placa com propaganda eleitoral de tamanho superior a 4 metros quadrados, máximo permitido pela Lei Eleitoral. No Estado, o pedido foi negado.