DEM quer que Carvalho esclareça denúncia sobre dossiês

No livro intitulado "Assassinato de Reputações - Um Crime de Estado", de autoria de Tuma Jr., o ex-secretário do Ministério da Justiça disse ter ouvido do ministro Gilberto Carvalho a confissão de que recursos arrecadados na prefeitura de Santa André, na gestão do prefeito assassinado Celso Daniel (PT), alimentavam as campanhas do PT. Tuma Jr. revela ainda que o ministro teria encomendado um documento com informações contra o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), além de engavetar uma investigação sobre a existência de uma suposta conta com recursos do mensalão nas Ilhas Cayman.

"É necessário que esse assunto seja esclarecido. É inadmissível que uma estrutura de Estado sirva para fabricar dossiês e grampear autoridades. Estamos falando de denúncias do delegado Romeu Tuma Jr. que conviveu na intimidade do Poder, com a cúpula do governo por três anos", justifica o líder do DEM na Casa, deputado Ronaldo Caiado (GO).