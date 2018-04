DEM quer 'lavar honra' em chapa de Serra, diz Jefferson O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, chamou hoje o DEM de "oportunista". Segundo ele, a insistência do DEM em indicar o vice na chapa do candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, se deve à tentativa de "lavar a honra" atingida pela renúncia de seu único governador, José Roberto Arruda, por conta dos escândalos de corrupção no Distrito Federal. "Querem lavar a cara no prestígio do Serra", criticou. "Cada um deve carregar a sua cruz."