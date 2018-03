DEM quer lançar candidato para governo do DF

Adelmir Santana explicou que o candidato deve ser escolhido ao longo do feriado de Páscoa, quando partidos aliados também serão procurados em busca de apoio. Na segunda-feira, às 18 horas, a cúpula do DEM do Distrito Federal volta a se reunir para anunciar um nome de consenso.

A ideia de ter um representante na eleição que escolherá o "governador tampão", com mandato apenas até o final deste ano, tem dois objetivos, na avaliação do presidente do diretório local. O primeiro é o de tentar convencer a população de que o partido não ficou enfraquecido apesar do escândalo envolvendo José Roberto Arruda, único governador eleito pela legenda em 2006, que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.

"Os integrantes do partido envolvidos no esquema fizeram uma lambança, mas foram castigados e seriam expulsos do partido se não tivessem se desligado. Eles foram escorraçados do partido", afirmou Santana, antes de entoar o mesmo mantra usado pela cúpula de que "o DEM agiu diferente das outras agremiações envolvidas em corrupção e puniu os correligionários".

O segundo objetivo do lançamento de um candidato a governador é o de montar um palanque forte para a campanha presidencial do PSDB, de quem o DEM é o principal aliado. Arruda chegou a ser cotado como candidato a vice na chapa de José Serra (PSDB). Em crise, o DEM não tem, por ora, o que oferecer aos tucanos no Distrito Federal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ninguém mais do que nós tem condições de oferecer palanque para o Serra", afirmou o senador, que contabiliza três deputados distritais, dois federais e um senador eleitos pelo partido no DF. Conquista parecida só teve o PT do Distrito Federal, partido de oposição, que elegeu quatro deputados distritais, um deputado federal e nenhum senador.