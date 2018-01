DEM quer explicações sobre fraude da TV Brasil

BRASÍLIA - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 23, um convite para que a presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Tereza Cruvinel, compareça à Casa para falar sobre uma fraude em um contrato da TV Brasil. Como é convidada, ela não é obrigada a comparecer. A comissão pretende realizar a audiência no início de abril.

O convite tem origem em um requerimento do líder do DEM, ACM Neto (BA). Sua intenção inicial era convocar a ministra Helena Chagas (Comunicação Social). Um acordo na comissão, porém, converteu a ideia em um convite à presidente da EBC.

Reportagem do Estado revelou que uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou indícios de fraude em um contrato da TV Brasil com a empresa Tecnet. Cláudio Martins, filho do ex-ministro Franklin Martins (Comunicação), é funcionário da empresa contratada. E-mails internos mostram que Franklin pediu "prioridade zero" para o caso.