DEM quer CPI para apurar declaração de Dirceu sobre caixa 2

O presidente do DEM, Rodrigo, Maia comentou nesta segunda-feira, 7, a entrevista em que o ex-ministro José Dirceu acusou o PT do Rio Grande do Sul de construir sua sede com dinheiro de caixa 2 de campanhas eleitorais. O dirigente do DEM disse que, em fevereiro, seu partido recolherá assinaturas para tentar criar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) com a finalidade de apurar o fato mencionado pelo ex-ministro. Maia acrescentou que o DEM enviará cópias da entrevista de Dirceu ao Ministério Público Federal para que sejam anexadas ao processo sobre o assunto.