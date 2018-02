DEM quer abrir dados secretos Representantes dos partidos de oposição defendem que sejam revelados detalhes sobre os gastos sigilosos do governo. Para o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), não é necessário esconder o tipo de gasto feito para preservar ações que sejam de interesse estratégico. "Sou a favor que se abram todos os gastos sigilosos. É possível que seja revelado que tipo de despesa foi feita sem que se revele o nome do operador. O governo pode fornecer no Portal da Transparência algum tipo de informação que permita pelo menos controle externo feito pela sociedade", afirma Maia. O presidente do DEM pretende defender mudanças no sigilo caso seja instalada a CPI dos Cartões. "Não existe gasto público que não possa ser transparente. Defendo que não haja sigilo nessas despesas feitas pelo governo, seja com o cartão ou de outro tipo."