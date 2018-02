DEM protocola pedido de CPI para investigar repasses ao MST

O líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), e o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), protocolaram na tarde desta terça-feira, 20, um requerimento para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Campo, apoiado por 188 deputados e 35 senadores.

O texto do requerimento será lido em sessão do Congresso Nacional prevista para as 10 horas da quarta-feira, 21. Com isso, fica formalizada a comissão que vai investigar repasses do governo federal para entidades ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Caiado acredita que, ao contrário do que ocorreu na primeira tentativa para criação do comissão, quando vários deputados desistiram na última hora de apoiar a CPMI, desta vez não haverá a retirada de assinaturas. Segundo o deputado, todos os colegas que assinaram a lista de apoio foram previamente informados sobre a pressão que sofreriam do Palácio do Planalto para retirarem a assinatura.