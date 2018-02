DEM protocola mais duas representações contra Lula e Dilma

O Democratas entrou nesta terça-feira, 4, com mais duas representações no Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Lula e a pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff. Nelas, o partido afirma que houve propaganda antecipada nos eventos organizados pela Força Sindical, em São Paulo, e pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em comemoração ao dia 1º de Maio. É a quarta representação protocolada pelo Democratas em dois dias.

Veja também:

Para DEM, Lula fez propaganda antecipada em favor de Dilma no Dia do Trabalhador

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nós não somos contra a pré-campanha, nós somos contra o fato da lei não ser cumprida. A legislação não permite política partidária dos sindicatos", afirmou o deputado Rodrigo Maia (RJ), presidente nacional do partido.

Na última segunda-feira, 3, o DEM protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) outras duas representações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-ministra e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff por propaganda eleitoral antecipada durante o pronunciamento oficial que fez em comemoração ao Dia do Trabalhador, em cadeia de rádio e TV, no dia 29 de abril.

A outra representação está focada no evento organizado pela CUT em 1º de maio, no qual, conforme o documento protocolado no TSE, o presidente Lula tentou, "ainda que de forma subliminar", projetar a pré-candidatura de Dilma à sucessão presidencial de 2010.

Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu duas multas do Tribunal Superior Eleitoral, em ações movidas pela oposição, por supostamente ter promovido antes do prazo legal a candidatura da ex-ministra Dilma Rousseff, pré-candidata do PT à Presidência. Na primeira vez, Lula foi multado em R$ 5 mil. Na segunda, o valor dobrou: R$ 10 mil.