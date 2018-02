DEM prorroga mandatos da executiva nacional até 2011 A executiva nacional do DEM prorrogou o mandato de todos os seus integrantes. Reunidos hoje, os dirigentes nacionais do partido decidiram antecipar o debate da renovação da executiva e definiu pela prorrogação até 2011 dos mandatos que só terminam no início do ano que vem. Isto significa que os interlocutores do DEM para dialogar com o candidato a presidente do PSDB e com o próximo governo já estão definidos.