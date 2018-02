DEM pressiona para Serra 'sair da toca' imediatamente

Integrantes do DEM não se conformam de Serra ter aberto a temporada de costuras eleitorais com um acerto bem-sucedido na Bahia, considerado "impossível", e depois ter "se entocado", ausentando-se das negociações em outros Estados. Foi a ação direta de Serra que consumou a aliança entre o PSDB baiano, do deputado Jutahy Júnior (um aliado local do PT), e o grupo de seu inimigo histórico - o ex-senador Antonio Carlos Magalhães (BA), morto em julho de 2007.

O DEM quer trazer Serra para o jogo eleitoral aberto interessado em montar palanques amplos, que dependem do aval do candidato a presidente. Mas incomoda setores da direção nacional do DEM a autonomia do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que opera nos bastidores em parceria com o ex-presidente do partido Jorge Bornhausen.

Centrada na figura de Kassab e Bornhausen, a regional paulista do DEM tem na interlocução direta com Serra a força para fazer costuras políticas independentes da direção - algumas a ponto de colocar em risco entendimentos estaduais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.